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7/24 Dinle Türler Pop Müzik İdo Tatlıses
İdo Tatlıses

İdo Tatlıses

5 Parça | 19:16

Türk pop şarkıcısı ve DJ olan İdo Tatlıses, Sonsuz Teşekkürler, Sen gibi şarkılar çıkardı. İşte İdo Tatlıses'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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