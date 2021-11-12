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Pop Müzik
İdo Tatlıses
İdo Tatlıses
5 Parça | 19:16
Türk pop şarkıcısı ve DJ olan İdo Tatlıses, Sonsuz Teşekkürler, Sen gibi şarkılar çıkardı. İşte İdo Tatlıses'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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