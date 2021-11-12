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İlhan Şeşen
İlhan Şeşen
22 Parça | 01:30:54
Ellerimde Çiçekler şarkısıyla dinleyenlerini mest eden İlhan Şeşen'in şarkılarını senin için derledik. İşte İlhan Şeşen'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ellerimde Çiçekler
İlhan Şeşen
04:29
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02
Gördüğüme Sevindim
İlhan Şeşen
03:25
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03
Neler Oluyor
İlhan Şeşen
03:18
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04
Sarılınca Sana
İlhan Şeşen
03:54
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05
Farzet ki
İlhan Şeşen
04:31
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06
Şimdi Ben Bu Şarkıları
İlhan Şeşen
05:02
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07
İncelirse Kopsun
İlhan Şeşen
04:42
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08
Yaprak Misali
İlhan Şeşen
04:13
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09
Sen Benim Şarkılarımsın
İlhan Şeşen
03:18
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10
Ozanlara İnat
İlhan Şeşen
03:57
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