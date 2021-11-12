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İlhan Şeşen

İlhan Şeşen

22 Parça | 01:30:54

Ellerimde Çiçekler şarkısıyla dinleyenlerini mest eden İlhan Şeşen'in şarkılarını senin için derledik. İşte İlhan Şeşen'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ellerimde Çiçekler

İlhan Şeşen 04:29
02

Gördüğüme Sevindim

İlhan Şeşen 03:25
03

Neler Oluyor

İlhan Şeşen 03:18
04

Sarılınca Sana

İlhan Şeşen 03:54
05

Farzet ki

İlhan Şeşen 04:31
06

Şimdi Ben Bu Şarkıları

İlhan Şeşen 05:02
07

İncelirse Kopsun

İlhan Şeşen 04:42
08

Yaprak Misali

İlhan Şeşen 04:13
09

Sen Benim Şarkılarımsın

İlhan Şeşen 03:18
10

Ozanlara İnat

İlhan Şeşen 03:57

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KAPAT
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