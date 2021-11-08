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7/24 Dinle Türler Pop Müzik İzel
İzel

İzel

22 Parça | 01:24:43

90'larda hayatımıza giren İzel'in şarkılarını senin için derledik. İzel'in 90'lardan bugüne tüm şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tesekkurler Sevgilim & Enbe Orkestrası

İzel 03:52
02

Sus

İzel 04:39
03

Kızımız Olacaktı

İzel 04:31
04

Kıyamadım

İzel 03:40
05

Kara Sevda

İzel 03:06
06

Kabahat Seni Sevende

İzel 04:18
07

Işıklı Yol

İzel 00:00
08

Her Şey Ayrı

İzel 03:49
09

Hasretim

İzel 03:25
10

Gurur

İzel 04:13

...

KAPAT
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