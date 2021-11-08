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Türler
Pop Müzik
İzel
İzel
22 Parça | 01:24:43
90'larda hayatımıza giren İzel'in şarkılarını senin için derledik. İzel'in 90'lardan bugüne tüm şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin...
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01
Tesekkurler Sevgilim & Enbe Orkestrası
İzel
03:52
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02
Sus
İzel
04:39
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03
Kızımız Olacaktı
İzel
04:31
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04
Kıyamadım
İzel
03:40
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05
Kara Sevda
İzel
03:06
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06
Kabahat Seni Sevende
İzel
04:18
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07
Işıklı Yol
İzel
00:00
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08
Her Şey Ayrı
İzel
03:49
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09
Hasretim
İzel
03:25
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10
Gurur
İzel
04:13
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