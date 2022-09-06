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Türkçe Pop Müzik
Melike Şahin
Melike Şahin
Türkçe Pop Müzik
10 Parça | 39:41
Son günlerin sevilen isimlerinden Melike Şahin'in derdine ortak olacak popüler şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin... İşte Melike Şahin'in en hit şarkıları...
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01
Tutuşmuş Beraber
Melike Şahin
04:07
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02
Hepsi Geçti
Melike Şahin
04:19
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03
Serim
Melike Şahin
01:19
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04
Hançer
Melike Şahin
03:33
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05
Bedelini Ödedim
Melike Şahin
03:45
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06
Deli Kan
Melike Şahin
04:06
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07
Geri Ver
Melike Şahin
04:26
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08
Öpmem Lazım
Melike Şahin
04:46
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09
Uykumun Boynunu Bükme
Melike Şahin
04:50
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10
Nasır
Melike Şahin
04:30
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