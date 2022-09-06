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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkçe Pop Müzik Melike Şahin
Melike Şahin

Melike Şahin

Türkçe Pop Müzik

10 Parça | 39:41
Son günlerin sevilen isimlerinden Melike Şahin'in derdine ortak olacak popüler şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin... İşte Melike Şahin'in en hit şarkıları...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tutuşmuş Beraber

Melike Şahin 04:07
02

Hepsi Geçti

Melike Şahin 04:19
03

Serim

Melike Şahin 01:19
04

Hançer

Melike Şahin 03:33
05

Bedelini Ödedim

Melike Şahin 03:45
06

Deli Kan

Melike Şahin 04:06
07

Geri Ver

Melike Şahin 04:26
08

Öpmem Lazım

Melike Şahin 04:46
09

Uykumun Boynunu Bükme

Melike Şahin 04:50
10

Nasır

Melike Şahin 04:30
... KAPAT
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