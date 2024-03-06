Mert Demir

Türkçe Pop Müzik 10 Parça | 36:59 10 Parça | 36:59

Ateşe Düştüm adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Mert Demir'in en sevilen parçalarını sizler için derledik... İşte Mert Demir çalma listesi...