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Türkçe Pop Müzik
Mert Demir
Mert Demir
Türkçe Pop Müzik
10 Parça | 36:59
Ateşe Düştüm adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Mert Demir'in en sevilen parçalarını sizler için derledik... İşte Mert Demir çalma listesi...
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01
Ateşe Düştüm
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:50
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02
Cehennemin Dibi
Şarkı Sözleri
Mert Demir
02:50
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03
Pusulam Rüzgar
Şarkı Sözleri
Melike Şahin,Mert Demir
04:08
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04
Acı Veriyor
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:13
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05
Dön Desem
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:57
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06
İkimize Birden
Şarkı Sözleri
Mert Demir
04:07
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07
Gözlerime Bak
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:19
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08
Karakış - Akustik
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:47
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09
Bırak Beni
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:48
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10
Antidepresan
Şarkı Sözleri
Mabel Matiz,Mert Demir
04:00
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