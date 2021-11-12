DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Türler Pop Müzik Nil Burak
Nil Burak

Nil Burak

24 Parça | 01:41:14

1948 yılında doğan ve 80'li yıllarda pop dünyasında anılan Nil Burak, Yalnızım Ben, Yolun Sonu gibi şarkılar çıkardı. İşte Nil Bura'ın müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yolun Sonu

Nil Burak 05:07
02

Yalnızım Ben

Nil Burak 03:52
03

Teşekkürler

Nil Burak 03:58
04

Tatlı Tatlı

Nil Burak 03:28
05

Sen de Alıp Başını Gitme

Nil Burak 05:58
06

Olmaz Olmaz Deme

Nil Burak 04:13
07

Numara

Nil Burak 03:16
08

Her Sözün Aklımda

Nil Burak 04:44
09

Geri Dönülmez Bir Yoldayım

Nil Burak 03:48
10

Dünyamı Yıktı Geçti

Nil Burak 03:30

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ajda Pekkan
Sezen Aksu
Tarkan
Aşkın Nur Yengi
Buray
Edis
Ferhat Göçer
Fettah Can
Funda Arar
Gökhan Türkmen
Göksel
Gülşen
Hande Yener
Işın Karaca
Kutsi
Mabel Matiz
Merve Özbey
Murat Dalkılıç
Mustafa Ceceli
Sertab Erener

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x