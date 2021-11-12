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Türler
Pop Müzik
Nil Burak
Nil Burak
24 Parça | 01:41:14
1948 yılında doğan ve 80'li yıllarda pop dünyasında anılan Nil Burak, Yalnızım Ben, Yolun Sonu gibi şarkılar çıkardı. İşte Nil Bura'ın müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Yolun Sonu
Nil Burak
05:07
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02
Yalnızım Ben
Nil Burak
03:52
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03
Teşekkürler
Nil Burak
03:58
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04
Tatlı Tatlı
Nil Burak
03:28
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05
Sen de Alıp Başını Gitme
Nil Burak
05:58
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06
Olmaz Olmaz Deme
Nil Burak
04:13
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07
Numara
Nil Burak
03:16
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08
Her Sözün Aklımda
Nil Burak
04:44
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09
Geri Dönülmez Bir Yoldayım
Nil Burak
03:48
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10
Dünyamı Yıktı Geçti
Nil Burak
03:30
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