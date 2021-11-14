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Niran Ünsal
Niran Ünsal
62 Parça | 04:29:25
90'lı yılların başarılı şarkıcısı Niran Ünsal'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Niran Ünsal'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
İtiraf Edıyorum
Niran Ünsal
05:01
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02
Yine Kendimle
Niran Ünsal
05:16
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03
Yalan
Niran Ünsal
04:23
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04
Vay
Niran Ünsal
04:28
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05
Tövbekar
Niran Ünsal
04:56
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06
Tövbe Et Destur Çek
Niran Ünsal
03:52
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07
Tanrıya Feryat
Niran Ünsal
04:35
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08
Söyle
Niran Ünsal
03:55
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09
Sevda Yolu
Niran Ünsal
04:08
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10
Sen Nasıl Delikanlısın
Niran Ünsal
03:22
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