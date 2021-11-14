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Niran Ünsal

Niran Ünsal

62 Parça | 04:29:25

90'lı yılların başarılı şarkıcısı Niran Ünsal'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Niran Ünsal'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İtiraf Edıyorum

Niran Ünsal 05:01
02

Yine Kendimle

Niran Ünsal 05:16
03

Yalan

Niran Ünsal 04:23
04

Vay

Niran Ünsal 04:28
05

Tövbekar

Niran Ünsal 04:56
06

Tövbe Et Destur Çek

Niran Ünsal 03:52
07

Tanrıya Feryat

Niran Ünsal 04:35
08

Söyle

Niran Ünsal 03:55
09

Sevda Yolu

Niran Ünsal 04:08
10

Sen Nasıl Delikanlısın

Niran Ünsal 03:22

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