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Öykü Gürman

Öykü Gürman

20 Parça | 01:17:07

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Evlerinin Önü isimli şarkısıyla popülerlik kazandı. İşte Öykü Gürman'ın şarkılarını ve coverlarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Evlerinin Önü

Öykü Gürman 03:54
02

Yine Sevenler Sevsin

Öykü Gürman 03:21
03

Yalan Gözlerin

Öykü Gürman 02:58
04

Yaktın Yandırdın Beni

Öykü Gürman 04:03
05

Unutuldum Mu Yani

Öykü Gürman 03:38
06

Seni Ben Unutmak İstemedim Ki

Öykü Gürman 04:11
07

Rüya

Öykü Gürman 03:38
08

Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz

Öykü Gürman 04:11
09

Olabilir

Öykü Gürman 03:18
10

Mavi

Öykü Gürman 04:57

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KAPAT
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