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Türkçe Pop Müzik 12 Parça | 43:02 12 Parça | 43:02

Sen de aşıksan ve duygularına hakim olamıyorsan bu şarkılar sana iyi hissettirecek. İşte Mabel Matiz, Bora Duran ve Can Bonomo'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...