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Türkçe Pop Müzik
Sana Doğru
Sana Doğru
Türkçe Pop Müzik
12 Parça | 43:02
Sen de aşıksan ve duygularına hakim olamıyorsan bu şarkılar sana iyi hissettirecek. İşte Mabel Matiz, Bora Duran ve Can Bonomo'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Ahu
Mabel Matiz
03:35
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02
Tastamam
Can Bonomo
03:16
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03
Canımsın Sen
Sezen Aksu
03:59
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04
Deli Divane
Buray
03:56
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05
Sana Bayılıyorum
Zeynep Bastık
02:36
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06
Sana Doğru
Bora Duran
03:30
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07
Nazına Ölüyorum
Çelik
03:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Çelik
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08
Sürgün Aşkımız Ft. Emrah Karaduman
Derya Uluğ
03:40
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09
Sevemez Kimse Seni
Cem Belevi
03:13
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10
Az Bi Mesafe
Işın Karaca
04:02
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