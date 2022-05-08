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Sana Doğru

Sana Doğru

Türkçe Pop Müzik

12 Parça | 43:02
Sen de aşıksan ve duygularına hakim olamıyorsan bu şarkılar sana iyi hissettirecek. İşte Mabel Matiz, Bora Duran ve Can Bonomo'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ahu

Mabel Matiz 03:35
02

Tastamam

Can Bonomo 03:16
03

Canımsın Sen

Sezen Aksu 03:59
04

Deli Divane

Buray 03:56
05

Sana Bayılıyorum

Zeynep Bastık 02:36
06

Sana Doğru

Bora Duran 03:30
07

Nazına Ölüyorum

Çelik 03:42
08

Sürgün Aşkımız Ft. Emrah Karaduman

Derya Uluğ 03:40
09

Sevemez Kimse Seni

Cem Belevi 03:13
10

Az Bi Mesafe

Işın Karaca 04:02
... KAPAT
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