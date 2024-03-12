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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkçe Pop Müzik Semicenk
Semicenk

Semicenk

Türkçe Pop Müzik

11 Parça | 33:01
Arabesk Pop tarzında şarkılarıyla hayatımıza giren ve kısa zamanda büyük başarılar elde eden Semicenk'in popüler şarkılarını sizler için derledik...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Masal Gibi

Şarkı Sözleri Semicenk 02:43
02

Pişman Değilim

Şarkı Sözleri Semicenk 02:23
03

Mesafe

Şarkı Sözleri Semicenk 03:51
04

İlkbaharım Kışa Döndü

Şarkı Sözleri Semicenk 03:34
05

Sevecek Sandım

Şarkı Sözleri Semicenk 02:45
06

Geri Dönemedim

Şarkı Sözleri Semicenk 02:19
07

Canın Sağ Olsun

Şarkı Sözleri Semicenk 03:00
08

Eyvah Neye Yarar

Şarkı Sözleri Semicenk 03:05
09

Tanrım Reva Mı

Şarkı Sözleri Semicenk 02:26
10

Fark Ettim

Şarkı Sözleri Semicenk 02:35
... KAPAT
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