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Türkçe Pop Müzik
Semicenk
Semicenk
Türkçe Pop Müzik
11 Parça | 33:01
Arabesk Pop tarzında şarkılarıyla hayatımıza giren ve kısa zamanda büyük başarılar elde eden Semicenk'in popüler şarkılarını sizler için derledik...
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01
Masal Gibi
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:43
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02
Pişman Değilim
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:23
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03
Mesafe
Şarkı Sözleri
Semicenk
03:51
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04
İlkbaharım Kışa Döndü
Şarkı Sözleri
Semicenk
03:34
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05
Sevecek Sandım
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:45
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06
Geri Dönemedim
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:19
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07
Canın Sağ Olsun
Şarkı Sözleri
Semicenk
03:00
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08
Eyvah Neye Yarar
Şarkı Sözleri
Semicenk
03:05
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09
Tanrım Reva Mı
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:26
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10
Fark Ettim
Şarkı Sözleri
Semicenk
02:35
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