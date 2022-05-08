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Severek Ayrılanlar
Severek Ayrılanlar
Türkçe Pop Müzik
11 Parça | 44:11
Ayrılık acısını en iyi yansıtan şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Çelik, İlyas Yalçıntaş ve Gökhan Tepe'nin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
İkimiz de Bilemedik
Bilal Sonses
03:51
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02
Senden Kalan Her Şey Ft Eda Baba
Tuna Kiremitçi
03:11
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03
Sen Ve Ben
Özgün
03:28
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04
İçimdeki Duman
İlyas Yalçıntaş
03:41
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05
Arzular Arsız
İlyas Yalçıntaş
04:04
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06
Şehrin Yolu Ft İlyas Yalçıntaş
Feride Hilal Akın
03:17
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07
Omzumda Ağla
Nazan Öncel
04:05
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08
Kalbine Yalan Bulma
Hadise
03:58
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09
Birkaç Beden Önce
Gökhan Tepe
05:10
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10
Geçmem Senden
Çelik
04:58
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Çelik
Besteci:
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