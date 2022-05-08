Severek Ayrılanlar

Türkçe Pop Müzik 11 Parça | 44:11 11 Parça | 44:11

Ayrılık acısını en iyi yansıtan şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Çelik, İlyas Yalçıntaş ve Gökhan Tepe'nin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...