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Severek Ayrılanlar

Severek Ayrılanlar

Türkçe Pop Müzik

11 Parça | 44:11
Ayrılık acısını en iyi yansıtan şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Çelik, İlyas Yalçıntaş ve Gökhan Tepe'nin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İkimiz de Bilemedik

Bilal Sonses 03:51
02

Senden Kalan Her Şey Ft Eda Baba

Tuna Kiremitçi 03:11
03

Sen Ve Ben

Özgün 03:28
04

İçimdeki Duman

İlyas Yalçıntaş 03:41
05

Arzular Arsız

İlyas Yalçıntaş 04:04
06

Şehrin Yolu Ft İlyas Yalçıntaş

Feride Hilal Akın 03:17
07

Omzumda Ağla

Nazan Öncel 04:05
08

Kalbine Yalan Bulma

Hadise 03:58
09

Birkaç Beden Önce

Gökhan Tepe 05:10
10

Geçmem Senden

Çelik 04:58
... KAPAT
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