Sibel Alaş

90'ların sevilen sanatçısı Sibel Alaş'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Sibel Alaş'ın 90'larda popüler olmuş Adam, Firarım Ben ve Bende Hüküm Sür şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...