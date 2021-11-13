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Simge

Simge

23 Parça | 01:29:32

Popülerliğini Miş Miş şarkısıyla kazanan Simge'nin hareketli ve slow şarkılar çıkardı. İşte Simge'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Miş Miş

Simge 03:13
02

Üzulmedin Mi

Simge 04:44
03

Öpücem

Simge 04:31
04

Zaten Aşığım

Simge 03:57
05

Yankı

Simge 04:28
06

Yankı (Tarkan Remix)

Simge 04:18
07

Yalnız Başına

Simge 03:11
08

Vicdanın Affetsin

Simge 04:00
09

Sevmek Yüzünden (Remix)

Simge 03:57
10

Sevmek Yuzunden

Simge 03:41

...

KAPAT
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