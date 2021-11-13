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Simge
Simge
23 Parça | 01:29:32
Popülerliğini Miş Miş şarkısıyla kazanan Simge'nin hareketli ve slow şarkılar çıkardı. İşte Simge'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Miş Miş
Simge
03:13
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02
Üzulmedin Mi
Simge
04:44
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03
Öpücem
Simge
04:31
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04
Zaten Aşığım
Simge
03:57
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05
Yankı
Simge
04:28
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06
Yankı (Tarkan Remix)
Simge
04:18
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07
Yalnız Başına
Simge
03:11
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08
Vicdanın Affetsin
Simge
04:00
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09
Sevmek Yüzünden (Remix)
Simge
03:57
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10
Sevmek Yuzunden
Simge
03:41
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