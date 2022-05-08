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Sorma Kalbim

Sorma Kalbim

Türkçe Pop Müzik

12 Parça | 49:50
Karmakarışık duygular içindeysen bu çalma listesi tam sana göre! İşte senin için özenle seçtiğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sardunyalar

Toygar Işıklı 04:42
02

Oluruna Bırak

Sıla 04:05
03

Can Kenarım

Murat Boz 04:09
04

Sende Yaram Var

Yonca Lodi 04:11
05

Sevdanın Tadı

Murat Dalkılıç 03:45
06

Unutamadım

Zerrin Özer 04:45
07

Hala Seviyorum

Soner Sarıkabadayı 04:33
08

İyi Değilim Ft. Ferah Zeydan

Sinan Akçıl 03:08
09

Çok Sevmek Yasaklanmalı ft İrem Derici

Mustafa Ceceli 04:18
10

Yalansın

Bengü 04:18
... KAPAT
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