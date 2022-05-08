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Türkçe Pop Müzik
Sorma Kalbim
Sorma Kalbim
Türkçe Pop Müzik
12 Parça | 49:50
Karmakarışık duygular içindeysen bu çalma listesi tam sana göre! İşte senin için özenle seçtiğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Sardunyalar
Toygar Işıklı
04:42
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Söz yazarı:
Toygar Işıklı
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02
Oluruna Bırak
Sıla
04:05
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03
Can Kenarım
Murat Boz
04:09
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04
Sende Yaram Var
Yonca Lodi
04:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yonca Lodi
Besteci:
Febyo Taşel
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05
Sevdanın Tadı
Murat Dalkılıç
03:45
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06
Unutamadım
Zerrin Özer
04:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
Barış Manço
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07
Hala Seviyorum
Soner Sarıkabadayı
04:33
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08
İyi Değilim Ft. Ferah Zeydan
Sinan Akçıl
03:08
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09
Çok Sevmek Yasaklanmalı ft İrem Derici
Mustafa Ceceli
04:18
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10
Yalansın
Bengü
04:18
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