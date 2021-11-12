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7/24 Dinle Türler Pop Müzik Tuna Kiremitçi
Tuna Kiremitçi

Tuna Kiremitçi

7 Parça | 24:45

Aynı zamanda başarılı bir yazar olan Tuna Kiremitçi'nin şarkılarını senin için derledik. İşte Tuna Kiremitçi'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Birden Geldin Aklıma Ft. Sena Şener

Tuna Kiremitçi 03:35
02

Yine Sevebilirim Ft. Yıldız Tilbe

Tuna Kiremitçi 03:48
03

Varsın Bu Dünyada Ft. Gülay

Tuna Kiremitçi 04:00
04

Gelse De Ayrılık Ft. Yıldız Tilbe

Tuna Kiremitçi 03:52
05

Diğer Yarım Ft. Tuvana Türkay

Tuna Kiremitçi 03:09
06

Diğer Yarım Anıl Altınay Remix

Tuna Kiremitçi 02:48
07

Bana Bir Düş Borçlusun Ft. Zara

Tuna Kiremitçi 03:33

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