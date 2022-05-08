Tutamıyorum Zamanı

Türkçe Pop Müzik 10 Parça | 39:01 10 Parça | 39:01

Özenle seçtiğimiz bu şarkılar duygularına tercüman olacak. İşte Tarkan, Aşkın Nur Yengi ve Sezen Aksu'nun da şarkılarının yer aldığı çalma listesi...