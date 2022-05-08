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Tutamıyorum Zamanı
Tutamıyorum Zamanı
Türkçe Pop Müzik
10 Parça | 39:01
Özenle seçtiğimiz bu şarkılar duygularına tercüman olacak. İşte Tarkan, Aşkın Nur Yengi ve Sezen Aksu'nun da şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Yalancı Bahar
Aşkın Nur Yengi
03:38
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02
Kış Güneşi
Tarkan
03:42
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03
Kaybolan Yıllar
Sezen Aksu
03:09
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04
Geçse de Yıllar
Funda Arar
03:16
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05
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Çelik
04:43
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06
Zamanında
Sıla
05:30
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07
Vakit Yok Gemi Kalkıyor Artık
Yaşar
03:04
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08
İki Dakika
Rafet El Roman
03:12
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09
Giden Günlerim Oldu (Düet Oğuzhan Koç)
Gülben Ergen
04:35
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Oğuzhan Koç
Besteci:
Oğuzhan Koç
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10
Tutamıyorum Zamanı
Kenan Doğulu
04:12
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Söz yazarı:
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