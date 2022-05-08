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Tutamıyorum Zamanı

Tutamıyorum Zamanı

Türkçe Pop Müzik

10 Parça | 39:01
Özenle seçtiğimiz bu şarkılar duygularına tercüman olacak. İşte Tarkan, Aşkın Nur Yengi ve Sezen Aksu'nun da şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalancı Bahar

Aşkın Nur Yengi 03:38
02

Kış Güneşi

Tarkan 03:42
03

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu 03:09
04

Geçse de Yıllar

Funda Arar 03:16
05

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Çelik 04:43
06

Zamanında

Sıla 05:30
07

Vakit Yok Gemi Kalkıyor Artık

Yaşar 03:04
08

İki Dakika

Rafet El Roman 03:12
09

Giden Günlerim Oldu (Düet Oğuzhan Koç)

Gülben Ergen 04:35
10

Tutamıyorum Zamanı

Kenan Doğulu 04:12
... KAPAT
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