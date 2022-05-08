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Türkçe Pop Müzik
Vazgeçtim
Vazgeçtim
Türkçe Pop Müzik
10 Parça | 38:03
Ayrılığın hüznünü derinden hissetmek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre. İşte Sezen Aksu, Kayahan ve Sıla'nın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Kaybolan Yıllar
Sezen Aksu
03:09
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02
Oluruna Bırak
Sıla
04:05
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03
Vazgeçtim
Sezen Aksu
00:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Ara Dinkçiyan
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04
Ayrılık Erken Oldu
İlhan Şeşen
03:30
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlhan Şeşen
Besteci:
İlhan Şeşen
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05
Şimdi Hayallerdesin
Zerrin Özer
05:39
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cemali
Besteci:
Cemali
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06
Haram Geceler
Levent Yüksel
04:44
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07
Unut Gitsin
Nilüfer
05:05
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08
Ve Melankoli
Kayahan
03:03
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09
Mutlu Ol Yeter
Funda Arar
04:00
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10
Olsun
Sertab Erener
04:48
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