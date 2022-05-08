Vazgeçtim

Türkçe Pop Müzik 10 Parça | 38:03 10 Parça | 38:03

Ayrılığın hüznünü derinden hissetmek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre. İşte Sezen Aksu, Kayahan ve Sıla'nın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...