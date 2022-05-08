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Vazgeçtim

Vazgeçtim

Türkçe Pop Müzik

10 Parça | 38:03
Ayrılığın hüznünü derinden hissetmek istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre. İşte Sezen Aksu, Kayahan ve Sıla'nın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu 03:09
02

Oluruna Bırak

Sıla 04:05
03

Vazgeçtim

Sezen Aksu 00:00
04

Ayrılık Erken Oldu

İlhan Şeşen 03:30
05

Şimdi Hayallerdesin

Zerrin Özer 05:39
06

Haram Geceler

Levent Yüksel 04:44
07

Unut Gitsin

Nilüfer 05:05
08

Ve Melankoli

Kayahan 03:03
09

Mutlu Ol Yeter

Funda Arar 04:00
10

Olsun

Sertab Erener 04:48
... KAPAT
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