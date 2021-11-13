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Pop Müzik
Yonca Evcimik
Yonca Evcimik
8 Parça | 33:28
Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosuyla başlayan, bale eğitimi alan Yonca Evcimik, Abone şarkısıyla müzik dünyasında popülerlik kazandı. İşte Yonca Evcimik'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Sonbahar
Yonca Evcimik
04:01
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02
Son Kalan Aşk
Yonca Evcimik
03:57
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03
Nefes Almak İstiyorum
Yonca Evcimik
04:29
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04
Kendine Gel (İrem Derici & Gökçe)
Yonca Evcimik
03:35
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05
Cesaretim Yok
Yonca Evcimik
04:53
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06
Abone
Yonca Evcimik
04:07
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07
8.15 Vapuru
Yonca Evcimik
04:23
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08
Yallah Sevgilim
Yonca Evcimik
04:03
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