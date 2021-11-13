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Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

8 Parça | 33:28

Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosuyla başlayan, bale eğitimi alan Yonca Evcimik, Abone şarkısıyla müzik dünyasında popülerlik kazandı. İşte Yonca Evcimik'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sonbahar

Yonca Evcimik 04:01
02

Son Kalan Aşk

Yonca Evcimik 03:57
03

Nefes Almak İstiyorum

Yonca Evcimik 04:29
04

Kendine Gel (İrem Derici & Gökçe)

Yonca Evcimik 03:35
05

Cesaretim Yok

Yonca Evcimik 04:53
06

Abone

Yonca Evcimik 04:07
07

8.15 Vapuru

Yonca Evcimik 04:23
08

Yallah Sevgilim

Yonca Evcimik 04:03

...

KAPAT
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