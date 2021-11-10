Yusuf Güney

Rafet El Roman'ın etkisiyle müzik hayatına atılan Yusuf Güney, Heder Oldum Aşkına, Melekler Seni Bana Yazmış gibi şarkılar çıkardı. İşte Yusuf Güney'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...