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7/24 Dinle Türler Pop Müzik Yusuf Güney
Yusuf Güney

Yusuf Güney

11 Parça | 42:14

Rafet El Roman'ın etkisiyle müzik hayatına atılan Yusuf Güney, Heder Oldum Aşkına, Melekler Seni Bana Yazmış gibi şarkılar çıkardı. İşte Yusuf Güney'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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