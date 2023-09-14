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7/24 Dinle Müzik Türleri Punk Green Day
Green Day

Green Day

Punk

4 Parça | 15:33
Tüm zamanların en başarılı punk rock grubu unvanını kazanmış, 80'li yılların efsane grubu Green Day'in şarkıları bu çalma listesinde!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Basket Case

Green Day 03:33
02

American Idiot

Green Day 02:54
03

Wake Me Up When September Ends

Green Day 04:45
04

Boulevard of Broken Dreams

Green Day 04:21
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