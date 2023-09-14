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7/24 Dinle Müzik Türleri Punk Ramones
Ramones

Ramones

Punk

5 Parça | 14:08
Ünlü Amerikan punk grubu Ramones'un en popüler şarkılarını senin için derledik!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Blittzkrieg Bop

Ramones 02:17
02

Judy is a Punk

Ramones 01:33
03

I don't Want to Up

Ramones 02:45
04

Pet Sematary

Ramones 03:30
05

Poison Heart

Ramones 04:03
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