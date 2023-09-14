×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Punk The Damned
The Damned

The Damned

Punk

4 Parça | 13:06
70'li yılların efsane grupları arasında yerini alan The Damned'ın en iyi şarkıları bu çalma listesinde!
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Lookin for Action

The Damned 04:04
02

Jet Boy Jet Girl

The Damned 03:23
03

Smash It Up

The Damned 02:58
04

New Rose

The Damned 02:41
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ramones
Simple Plan
Green Day
Sum 41

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı