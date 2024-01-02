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Müzik Türleri
Reggae
Bob Marley
Bob Marley
Reggae
8 Parça | 33:27
"Reggae Efsanesi" olarak bilinen Bob Marley'in en sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte Is This Love, No Women No Cry ve daha fazlası...
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01
Three Little Birds
Bob Marley
03:01
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02
Bad Boys
Bob Marley
03:44
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03
Buffalo Soldier
Bob Marley
04:16
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04
Could You Be Loved
Bob Marley
03:35
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05
Redemption Song
Bob Marley
03:54
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06
Is This Love
Bob Marley
03:50
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07
No Women No Cry
Bob Marley
07:06
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08
Could You Be Love
Bob Marley
04:01
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