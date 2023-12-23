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Remix
Efsaneler / Remix
Efsaneler / Remix
Remix
13 Parça | 56:44
Çok sevilen şarkıların remix versiyonları bu çalma listesinde!
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01
Kış Bahçeleri / Remix
Buray
04:19
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02
Gönül Dağı / Remix
Neşet Ertaş,Yasin Keleş
04:08
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03
Telefon / Remix
Şarkı Sözleri
Sinan Akçıl
03:53
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04
Uyutmaz Bu Gece / Remix
Ziynet Sali
03:44
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05
Gibi Gibi / Remix
Mehmet Erdem
04:14
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06
Ben de Yoluma Giderim / Remix
Sezen Aksu
03:51
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07
Senden Başka Kimsem Yok / Remix
Şarkı Sözleri
Sibel Can
04:04
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08
Sıfır Tolerans / Remix
Hadise
04:57
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09
Divane / Remix
Yaşar
05:04
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10
Cennet ( Alper Dost Remix )
Selim Gülgören
04:25
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