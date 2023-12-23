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Remix
12 Parça | 44:55
"Oh Olsun" ve "Bim Bam Bom" gibi nostaljik şarkıları bir de böyle dinleyin!
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01
Gençlik Başımda Duman ( Remix )
Güzin & Baha
03:22
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02
Hayırdır İnşallah ( Remix )
Uğur Akdora
03:18
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03
Son Verdim Kalbimin İşine ( Remix )
Seyyal Taner
03:47
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04
Sevdim Seni (Remix)
Özdemir Erdoğan
02:58
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05
Oh Olsun ( Remix )
Füsun Önal
03:30
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06
Olmaz Olmaz / Remix
Nil Burak
03:55
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07
Gözlerinin Hapsindeyim / Remix
Nilüfer
04:00
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08
Sev Kardeşim / Remix
Şenay
03:53
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09
Bana Yalan Söylediler / Remix
Semiramis Pekkan
03:16
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10
Söyle Canım / Remix
Erol Evgin
03:47
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