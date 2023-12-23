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20 Parça | 01:23:14
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01
Hıçkırmalısın / Remix
Şarkı Sözleri
Yonca Lodi
03:55
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02
Ağrı Dağı / Remix
Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses
04:33
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03
Dayan Yüreğim / Remix
Hakan Altun
04:02
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04
Sonbahar/ Remix
Şarkı Sözleri
Levent Yüksel
05:08
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05
Kış Bahçeleri / Remix
Buray
04:19
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06
Domates Biber Patlıcan / Remix
Barış Manço
04:54
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07
Ben de Yoluma Giderim / Remix
Sezen Aksu
03:51
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08
Gülümse Kaderine / Remix
Tarkan
05:21
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09
Hadi Bakalım / Ozan Çolakoğlu Remix
Tarkan
04:00
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10
Zalim / Remix
Yalın
03:13
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11
Gönül Dağı / Remix
Neşet Ertaş,Yasin Keleş
04:08
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