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7/24 Dinle Müzik Türleri Rock and Roll Bob Dylan
Bob Dylan

Bob Dylan

Rock and Roll

9 Parça | 40:57
Rock and Roll'un unutulmaz isimlerinden biri olan Bob Dylan'ın popüler şarkılarını senin için derledik. İşte Bob Dylan'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Turn Turn Turn

Bob Dylan 03:40
02

Things Have Changed

Bob Dylan 04:58
03

The Times They Are A-Changin'

Bob Dylan 03:13
04

One More Cup of Coffee

Bob Dylan 03:46
05

Mr Tambourine Man

Bob Dylan 05:26
06

Like a Rolling Stone

Bob Dylan 05:59
07

Knockin' On Heaven's Door

Bob Dylan 02:31
08

Hurricane

Bob Dylan 08:34
09

Blowin' in the Wind

Bob Dylan 02:50
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