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Rock and Roll
Bob Dylan
Bob Dylan
Rock and Roll
9 Parça | 40:57
Rock and Roll'un unutulmaz isimlerinden biri olan Bob Dylan'ın popüler şarkılarını senin için derledik. İşte Bob Dylan'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
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Bob Dylan
03:40
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02
Things Have Changed
Bob Dylan
04:58
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03
The Times They Are A-Changin'
Bob Dylan
03:13
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04
One More Cup of Coffee
Bob Dylan
03:46
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05
Mr Tambourine Man
Bob Dylan
05:26
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06
Like a Rolling Stone
Bob Dylan
05:59
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07
Knockin' On Heaven's Door
Bob Dylan
02:31
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08
Hurricane
Bob Dylan
08:34
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09
Blowin' in the Wind
Bob Dylan
02:50
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