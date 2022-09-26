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Rock and Roll
Elton John
Elton John
Rock and Roll
10 Parça | 44:42
Elton John'un çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Elton John'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Your Song
Elton John
04:01
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02
Tiny Dancer
Elton John
06:46
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03
Sacrifice
Elton John
04:41
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04
Rocket Man
Elton John
04:42
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05
Nikita
Elton John
04:52
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06
I'm Still Standing
Elton John
03:02
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07
Healing Hands
Elton John
04:12
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08
Goodbye Yellow Brick Road
Elton John
03:20
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09
Don't Go Breaking My Heart
Elton John
04:16
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10
Believe
Elton John
04:50
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