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7/24 Dinle Müzik Türleri Rock and Roll Elton John
Elton John

Elton John

Rock and Roll

10 Parça | 44:42
Elton John'un çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Elton John'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Your Song

Elton John 04:01
02

Tiny Dancer

Elton John 06:46
03

Sacrifice

Elton John 04:41
04

Rocket Man

Elton John 04:42
05

Nikita

Elton John 04:52
06

I'm Still Standing

Elton John 03:02
07

Healing Hands

Elton John 04:12
08

Goodbye Yellow Brick Road

Elton John 03:20
09

Don't Go Breaking My Heart

Elton John 04:16
10

Believe

Elton John 04:50
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