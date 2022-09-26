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Rock and Roll
Elvis Presley
Elvis Presley
Rock and Roll
9 Parça | 26:21
Rock and Roll'un efsaneleşmiş ismi Elvis Presley'in en sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Elvis Presley'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Can't Help Falling In Love
Elvis Presley
03:01
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02
In The Ghetto
Elvis Presley
02:59
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03
It's Now Or Never
Elvis Presley
03:17
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04
Love Me Tender
Elvis Presley
02:49
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05
My Way
Elvis Presley
03:46
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06
Viva Las Vegas
Elvis Presley
02:26
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07
Devil in Disguise
Elvis Presley
02:22
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08
Jailhouse Rock
Elvis Presley
02:43
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09
Pretty Woman
Elvis Presley
02:58
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