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7/24 Dinle Müzik Türleri Rock and Roll Elvis Presley
Elvis Presley

Elvis Presley

Rock and Roll

9 Parça | 26:21
Rock and Roll'un efsaneleşmiş ismi Elvis Presley'in en sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Elvis Presley'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Can't Help Falling In Love

Elvis Presley 03:01
02

In The Ghetto

Elvis Presley 02:59
03

It's Now Or Never

Elvis Presley 03:17
04

Love Me Tender

Elvis Presley 02:49
05

My Way

Elvis Presley 03:46
06

Viva Las Vegas

Elvis Presley 02:26
07

Devil in Disguise

Elvis Presley 02:22
08

Jailhouse Rock

Elvis Presley 02:43
09

Pretty Woman

Elvis Presley 02:58
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