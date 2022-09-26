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7/24 Dinle Müzik Türleri Rock and Roll John Lennon
John Lennon

John Lennon

Rock and Roll

10 Parça | 38:28
The Beatles'ın üyelerinden biri olan John Lennon'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte john Lennon'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yesterday

John Lennon 03:34
02

Woman

John Lennon 03:34
03

Watching The Wheels

John Lennon 03:32
04

War is Over

John Lennon 03:33
05

Starting Over

John Lennon 04:25
06

Stand By Me

John Lennon 03:32
07

Mind Games

John Lennon 04:13
08

Jealous Guy

John Lennon 04:11
09

Imagine

John Lennon 03:54
10

Beautiful Boy

John Lennon 04:00
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