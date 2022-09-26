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Rock and Roll
John Lennon
John Lennon
Rock and Roll
10 Parça | 38:28
The Beatles'ın üyelerinden biri olan John Lennon'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte john Lennon'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Yesterday
John Lennon
03:34
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02
Woman
John Lennon
03:34
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03
Watching The Wheels
John Lennon
03:32
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04
War is Over
John Lennon
03:33
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05
Starting Over
John Lennon
04:25
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06
Stand By Me
John Lennon
03:32
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07
Mind Games
John Lennon
04:13
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08
Jealous Guy
John Lennon
04:11
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09
Imagine
John Lennon
03:54
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10
Beautiful Boy
John Lennon
04:00
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