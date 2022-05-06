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Rock Müzik
Anma Arkadaş | Rock Müzik
Anma Arkadaş | Rock Müzik
Rock Müzik
12 Parça | 53:28
Hislerin tamamen son bulduğunda ve birini unutmak istediğinde dinleyebileceğin rock şarkılar bu çalma listesinde... Birini unutmak istediğin zamanlarda sana eşlik edecek rock müzikleri buradan dinleyebilirsin!
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01
Olduramadım
MFÖ
03:39
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysun Aslan Uğur
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02
Aklımın İplerini Saldım
Yüksek Sadakat
04:22
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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03
Levla Vazgeçti
Model
04:06
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04
Balık Olsaydım
Hayko Cepkin
03:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hayko Cepkin
Besteci:
Hayko Cepkin
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05
Gitti Gider
Demir Demirkan
04:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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06
Sus Konuşma
Teoman
04:37
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Söz yazarı:
Teoman
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07
Küllerinden
Şebnem Ferah
05:02
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08
Alışırım Gözlerimi Kapamaya
Manga
05:54
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09
Sorma Neden
Gökçe
04:00
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10
Unut Gittiğin Bir Yerde
Emre Aydın
04:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Emre Aydın
Besteci:
Emre Aydın
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