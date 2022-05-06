Anma Arkadaş | Rock Müzik

Rock Müzik 12 Parça | 53:28 12 Parça | 53:28

Hislerin tamamen son bulduğunda ve birini unutmak istediğinde dinleyebileceğin rock şarkılar bu çalma listesinde... Birini unutmak istediğin zamanlarda sana eşlik edecek rock müzikleri buradan dinleyebilirsin!