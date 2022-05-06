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Anma Arkadaş | Rock Müzik

Anma Arkadaş | Rock Müzik

Rock Müzik

12 Parça | 53:28
Hislerin tamamen son bulduğunda ve birini unutmak istediğinde dinleyebileceğin rock şarkılar bu çalma listesinde... Birini unutmak istediğin zamanlarda sana eşlik edecek rock müzikleri buradan dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Olduramadım

MFÖ 03:39
02

Aklımın İplerini Saldım

Yüksek Sadakat 04:22
03

Levla Vazgeçti

Model 04:06
04

Balık Olsaydım

Hayko Cepkin 03:57
05

Gitti Gider

Demir Demirkan 04:15
06

Sus Konuşma

Teoman 04:37
07

Küllerinden

Şebnem Ferah 05:02
08

Alışırım Gözlerimi Kapamaya

Manga 05:54
09

Sorma Neden

Gökçe 04:00
10

Unut Gittiğin Bir Yerde

Emre Aydın 04:15
... KAPAT
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