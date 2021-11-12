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Badem

Badem

11 Parça | 45:54

2002'de grup üyelerini net bir şekilde tamamlayan Badem grubu, Sen Ağlama, Kalpsiz gibi şarkılar çıkardı. İşte Türk rock grubu Badem'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Ağlama

Badem 03:43
02

Kalpsiz

Badem 05:10
03

Kalpsiz Ft. Özlem Tekin

Badem 04:45
04

Geceyedir Küsmelerim Ft. İlhan Şeşen

Badem 04:23
05

Bir An İçin

Badem 04:27
06

Aşkın E Hali

Badem 03:43
07

Sen Ağlama Ft. Serkan Çağrı

Badem 03:57
08

Sonsuz Aşk Ft. Halil Sezai

Badem 04:28
09

İntizar Ft. Nilüfer

Badem 04:04
10

Değişmem Ft. Öykü Gürman

Badem 03:44

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