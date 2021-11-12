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Türler
Rock Müzik
Badem
Badem
11 Parça | 45:54
2002'de grup üyelerini net bir şekilde tamamlayan Badem grubu, Sen Ağlama, Kalpsiz gibi şarkılar çıkardı. İşte Türk rock grubu Badem'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Sen Ağlama
Badem
03:43
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02
Kalpsiz
Badem
05:10
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03
Kalpsiz Ft. Özlem Tekin
Badem
04:45
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04
Geceyedir Küsmelerim Ft. İlhan Şeşen
Badem
04:23
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05
Bir An İçin
Badem
04:27
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06
Aşkın E Hali
Badem
03:43
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07
Sen Ağlama Ft. Serkan Çağrı
Badem
03:57
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08
Sonsuz Aşk Ft. Halil Sezai
Badem
04:28
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09
İntizar Ft. Nilüfer
Badem
04:04
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10
Değişmem Ft. Öykü Gürman
Badem
03:44
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