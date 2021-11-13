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Müzik Türleri
Rock Müzik
Demir Demirkan
Demir Demirkan
9 Parça | 38:52
Şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı olan Demir Demirkan, Zaferlerim, Aşktan Öte gibi şarkılar çıkardı. İşte Demir Demirkan'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Zaferlerim
Demir Demirkan
04:02
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02
Aşktan Öte
Demir Demirkan
04:40
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03
Kahpe
Demir Demirkan
04:20
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04
Belki
Demir Demirkan
04:17
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05
Resim
Demir Demirkan
04:33
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06
Gitti Gider
Demir Demirkan
04:19
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07
Göçmen
Demir Demirkan
04:35
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08
Sor
Demir Demirkan
03:59
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09
Hatırla
Demir Demirkan
04:07
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