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Demir Demirkan

Demir Demirkan

9 Parça | 38:52

Şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı olan Demir Demirkan, Zaferlerim, Aşktan Öte gibi şarkılar çıkardı. İşte Demir Demirkan'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zaferlerim

Demir Demirkan 04:02
02

Aşktan Öte

Demir Demirkan 04:40
03

Kahpe

Demir Demirkan 04:20
04

Belki

Demir Demirkan 04:17
05

Resim

Demir Demirkan 04:33
06

Gitti Gider

Demir Demirkan 04:19
07

Göçmen

Demir Demirkan 04:35
08

Sor

Demir Demirkan 03:59
09

Hatırla

Demir Demirkan 04:07

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