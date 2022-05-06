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Rock Müzik
Doğarken Ağladı İnsan | Rock Müzik
Doğarken Ağladı İnsan | Rock Müzik
Rock Müzik
11 Parça | 40:57
Hayatına neşe katıp, günün değerini anlamanı sağlayacak rock türündeki şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan rock müzikler dinleyebilirsin!
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01
Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
Yüksek Sadakat
04:29
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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02
Bu Son Olsun
Cem Karaca
02:46
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03
Yitirmeden
Pinhani
03:36
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04
Dağları Deldim
Özlem Tekin
03:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Özlem Tekin
Besteci:
Özlem Tekin
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05
Gündüz Rüyası
MFÖ
03:10
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
M.Alanson
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06
Hiç Bitmez Bu Masal
Kolpa
03:44
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07
Lili Yar
Bulutsuzluk Özlemi
04:11
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08
Mavi Kuş ile Küçük Kız
Teoman
04:00
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Söz yazarı:
Teoman
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09
Yine Yeni Yeniden
Manga
03:35
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10
20'li Yaşlarım
Gökçe
04:23
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