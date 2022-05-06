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7/24 Dinle Müzik Türleri Rock Müzik Doğarken Ağladı İnsan | Rock Müzik
Doğarken Ağladı İnsan | Rock Müzik

Doğarken Ağladı İnsan | Rock Müzik

Rock Müzik

11 Parça | 40:57
Hayatına neşe katıp, günün değerini anlamanı sağlayacak rock türündeki şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan rock müzikler dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

Yüksek Sadakat 04:29
02

Bu Son Olsun

Cem Karaca 02:46
03

Yitirmeden

Pinhani 03:36
04

Dağları Deldim

Özlem Tekin 03:01
05

Gündüz Rüyası

MFÖ 03:10
06

Hiç Bitmez Bu Masal

Kolpa 03:44
07

Lili Yar

Bulutsuzluk Özlemi 04:11
08

Mavi Kuş ile Küçük Kız

Teoman 04:00
09

Yine Yeni Yeniden

Manga 03:35
10

20'li Yaşlarım

Gökçe 04:23
... KAPAT
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