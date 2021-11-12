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7/24 Dinle Türler Rock Müzik Duman
Duman

Duman

17 Parça | 01:13:42

1999 yılında kurulan ve vokalinde Kaan Tangöze'nin bulunduğu Türk rock grubu Duman, Senden Daha Güzel, Her Şeyi Yak gibi popüler şarkılar çıkardı. İşte Duman'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Senden Daha Güzel

Duman 04:02
02

Sor Bana Pişman Mıyım

Duman 04:34
03

Her Şeyi Yak

Duman 04:30
04

Ah

Duman 04:52
05

Seni Kendime Sakladım

Duman 04:03
06

Aman Aman

Duman 04:08
07

Oje

Duman 04:21
08

Çile Bülbülüm

Duman 05:05
09

Yürek

Duman 04:11
10

Yanıbaşımdan

Duman 04:44

...

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