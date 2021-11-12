Duman

1999 yılında kurulan ve vokalinde Kaan Tangöze'nin bulunduğu Türk rock grubu Duman, Senden Daha Güzel, Her Şeyi Yak gibi popüler şarkılar çıkardı. İşte Duman'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...