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Türler
Rock Müzik
Duman
Duman
17 Parça | 01:13:42
1999 yılında kurulan ve vokalinde Kaan Tangöze'nin bulunduğu Türk rock grubu Duman, Senden Daha Güzel, Her Şeyi Yak gibi popüler şarkılar çıkardı. İşte Duman'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Senden Daha Güzel
Duman
04:02
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02
Sor Bana Pişman Mıyım
Duman
04:34
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03
Her Şeyi Yak
Duman
04:30
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04
Ah
Duman
04:52
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05
Seni Kendime Sakladım
Duman
04:03
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06
Aman Aman
Duman
04:08
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07
Oje
Duman
04:21
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08
Çile Bülbülüm
Duman
05:05
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09
Yürek
Duman
04:11
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10
Yanıbaşımdan
Duman
04:44
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