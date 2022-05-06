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Dünya Fani | Rock Müzik

Dünya Fani | Rock Müzik

Rock Müzik

15 Parça | 01:11:54
İnsan yaşamının bir gün son bulacağını hatırlatan rock müzikler bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan rock müzikler dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Can Bedenden Çıkmayınca

Barış Manço 04:16
02

Son Defa

Emre Aydın 03:57
03

Ölünce Sevemezsem Seni

Ayna 04:46
04

Masal

MFÖ 03:48
05

Yazık Oldu Yarınlara

İlhan İrem 04:08
06

Akıyor Zaman

Seksendört 11:23
07

Son Nefesim

Kolpa 04:40
08

Ey Hayat

Hayko Cepkin 04:04
09

Cennete Mahsustur Melekler

Gripin 03:39
10

Bir Damla Gözyaşı

Teoman 04:03
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