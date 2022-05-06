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Rock Müzik
Dünya Fani | Rock Müzik
Dünya Fani | Rock Müzik
Rock Müzik
15 Parça | 01:11:54
İnsan yaşamının bir gün son bulacağını hatırlatan rock müzikler bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan rock müzikler dinleyebilirsin!
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01
Can Bedenden Çıkmayınca
Barış Manço
04:16
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Söz yazarı:
Barış Manço
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02
Son Defa
Emre Aydın
03:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Emre Aydın
Besteci:
Emre Aydın
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03
Ölünce Sevemezsem Seni
Ayna
04:46
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Söz yazarı:
Karacaoğlan
Besteci:
Cemil Özeren
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04
Masal
MFÖ
03:48
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05
Yazık Oldu Yarınlara
İlhan İrem
04:08
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Söz yazarı:
İlhan İrem
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06
Akıyor Zaman
Seksendört
11:23
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07
Son Nefesim
Kolpa
04:40
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08
Ey Hayat
Hayko Cepkin
04:04
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09
Cennete Mahsustur Melekler
Gripin
03:39
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10
Bir Damla Gözyaşı
Teoman
04:03
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Söz yazarı:
Teoman
Besteci:
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