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Erhan Güleryüz

Erhan Güleryüz

5 Parça | 22:42

Ayna grubunun solist ve gitaristi olan Erhan Güleryüz'ün şarkılarını bu çama listesinde bulabilirsin. İşte Erhan Güleryüz'ün şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İstanbul Bekliyor

Erhan Güleryüz 04:27
02

Eylül Akşamı

Erhan Güleryüz 05:11
03

Dogumgünü

Erhan Güleryüz 04:15
04

Diyemedim

Erhan Güleryüz 04:57
05

Bu Gala Daşlı Gala

Erhan Güleryüz 03:52

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