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Gecenin Nemi | Rock Müzik

Gecenin Nemi | Rock Müzik

Rock Müzik

12 Parça | 55:12
Geceleri derin düşünceler içerisindeyken dinleyebileceğin rock şarkılar bu çalma listesinde... Gece vakitlerinde buradan sana eşlik edecek rock müzikler dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Islak Islak

Barış Akarsu 04:46
02

Gece

Mor Ve Ötesi 04:47
03

Son Nefesim

Kolpa 04:40
04

Geceyi Örttüm Üstüme

Gece Yolcuları 04:40
05

Uykusuz Her Gece

Teoman 03:54
06

Sessizlik Sona Erdi

Manga 03:00
07

Geceler

Ayna 04:22
08

Geceler Kara Tren

Emre Aydın 04:09
09

Yatağım Boş

Özlem Tekin 04:32
10

Olmadı Yar

Duman 06:25
... KAPAT
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