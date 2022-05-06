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Rock Müzik
Gecenin Nemi | Rock Müzik
Gecenin Nemi | Rock Müzik
Rock Müzik
12 Parça | 55:12
Geceleri derin düşünceler içerisindeyken dinleyebileceğin rock şarkılar bu çalma listesinde... Gece vakitlerinde buradan sana eşlik edecek rock müzikler dinleyebilirsin!
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01
Islak Islak
Barış Akarsu
04:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cem Karaca
Besteci:
Cem Karaca
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02
Gece
Mor Ve Ötesi
04:47
Sözleriyle Dinle
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03
Son Nefesim
Kolpa
04:40
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04
Geceyi Örttüm Üstüme
Gece Yolcuları
04:40
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05
Uykusuz Her Gece
Teoman
03:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
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06
Sessizlik Sona Erdi
Manga
03:00
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07
Geceler
Ayna
04:22
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ayna
Besteci:
Ayna
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08
Geceler Kara Tren
Emre Aydın
04:09
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09
Yatağım Boş
Özlem Tekin
04:32
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10
Olmadı Yar
Duman
06:25
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