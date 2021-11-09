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Türler
Rock Müzik
Gripin
Gripin
27 Parça | 02:00:39
1999 yılında İstanbul'da kurulmuş Rock grubu Gripin, Aşk Nereden Nereye, Dalgalandım da Duruldum gibi şarkılar çıkardı. İşte Gripin'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Aşk Nereden Nereye
Gripin
04:57
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02
Dalgalandım da Duruldum
Gripin
04:18
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03
Sensiz İstanbul'a Düşmanım
Gripin
04:39
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04
Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar
Gripin
03:46
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05
Beş
Gripin
05:29
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06
Yolcu Yolunda Gerek
Gripin
04:16
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07
Sen Gidiyorsun
Gripin
05:34
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08
Nilüfer
Gripin
04:19
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09
Nasılım Biliyor Musun
Gripin
04:29
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10
Müsait Bir Yer
Gripin
04:26
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