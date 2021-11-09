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Gripin

Gripin

27 Parça | 02:00:39

1999 yılında İstanbul'da kurulmuş Rock grubu Gripin, Aşk Nereden Nereye, Dalgalandım da Duruldum gibi şarkılar çıkardı. İşte Gripin'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşk Nereden Nereye

Gripin 04:57
02

Dalgalandım da Duruldum

Gripin 04:18
03

Sensiz İstanbul'a Düşmanım

Gripin 04:39
04

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

Gripin 03:46
05

Beş

Gripin 05:29
06

Yolcu Yolunda Gerek

Gripin 04:16
07

Sen Gidiyorsun

Gripin 05:34
08

Nilüfer

Gripin 04:19
09

Nasılım Biliyor Musun

Gripin 04:29
10

Müsait Bir Yer

Gripin 04:26

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