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Rock Müzik
Kolpa
Kolpa
14 Parça | 57:49
2005 yılında İstanbul'da kurulan Kolpa grubu, Yatağın Soğuk Tarafı, Beni Aşka İnandır gibi hit olan rock şarkıları çıkardı. İşte Kolpa grubunun şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Beni Aşka İnandır
Kolpa
04:13
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02
Gurur Benim Neyime
Kolpa
04:19
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03
Yatağın Soğuk Tarafı
Kolpa
04:09
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04
Böyle Ayrılık Olmaz
Kolpa
03:35
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05
Hiç Bitmez Bu Masal
Kolpa
03:44
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06
Son Nefesim
Kolpa
04:41
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07
Nasıl Öğrendin Unutmayı
Kolpa
04:23
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08
Son Nefesim (Akustik)
Kolpa
04:26
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09
Hoş Geldin Ayrılığa
Kolpa
03:15
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10
Evet Aynen
Kolpa
03:55
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