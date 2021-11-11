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7/24 Dinle Türler Rock Müzik Kolpa
Kolpa

Kolpa

14 Parça | 57:49

2005 yılında İstanbul'da kurulan Kolpa grubu, Yatağın Soğuk Tarafı, Beni Aşka İnandır gibi hit olan rock şarkıları çıkardı. İşte Kolpa grubunun şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Beni Aşka İnandır

Kolpa 04:13
02

Gurur Benim Neyime

Kolpa 04:19
03

Yatağın Soğuk Tarafı

Kolpa 04:09
04

Böyle Ayrılık Olmaz

Kolpa 03:35
05

Hiç Bitmez Bu Masal

Kolpa 03:44
06

Son Nefesim

Kolpa 04:41
07

Nasıl Öğrendin Unutmayı

Kolpa 04:23
08

Son Nefesim (Akustik)

Kolpa 04:26
09

Hoş Geldin Ayrılığa

Kolpa 03:15
10

Evet Aynen

Kolpa 03:55

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