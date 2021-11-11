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Türler
Rock Müzik
MFÖ
MFÖ
55 Parça | 03:12:27
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan Türk Rock müzik grubu MFÖ, Sarı Laleler, Mazeretim Var Asabiyim Ben gibi popüler şarkılar çıkardı. İşte MFÖ'nün şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Sarı Laleler
MFÖ
03:21
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02
Yalnızlık Ömür Boyu
MFÖ
04:01
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03
Vurgun Yedım
MFÖ
03:14
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04
Üç Oldum
MFÖ
02:52
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05
Mazeretim Var Asabiyim Ben
MFÖ
03:44
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06
Hep Yaşın 19
MFÖ
04:13
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07
Yazan Aşık
MFÖ
03:10
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08
Yanlızlar Garı
MFÖ
03:27
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09
Yandım
MFÖ
03:10
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10
Tam Ortasındayım
MFÖ
02:56
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