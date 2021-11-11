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7/24 Dinle Türler Rock Müzik MFÖ
MFÖ

MFÖ

55 Parça | 03:12:27

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan Türk Rock müzik grubu MFÖ, Sarı Laleler, Mazeretim Var Asabiyim Ben gibi popüler şarkılar çıkardı. İşte MFÖ'nün şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sarı Laleler

MFÖ 03:21
02

Yalnızlık Ömür Boyu

MFÖ 04:01
03

Vurgun Yedım

MFÖ 03:14
04

Üç Oldum

MFÖ 02:52
05

Mazeretim Var Asabiyim Ben

MFÖ 03:44
06

Hep Yaşın 19

MFÖ 04:13
07

Yazan Aşık

MFÖ 03:10
08

Yanlızlar Garı

MFÖ 03:27
09

Yandım

MFÖ 03:10
10

Tam Ortasındayım

MFÖ 02:56

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