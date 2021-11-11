MFÖ

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan Türk Rock müzik grubu MFÖ, Sarı Laleler, Mazeretim Var Asabiyim Ben gibi popüler şarkılar çıkardı. İşte MFÖ'nün şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...