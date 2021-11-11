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Rock Müzik
Model
Model
19 Parça | 01:19:16
2008 yılında kurulan Model grubu Pembe Mezarlık, Sen Ona Aşıksın gibi şarkılar çıkardı. İşte Model'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Pembe Mezarlık
Model
04:16
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02
Antidepresan Gülümsemesi
Model
04:17
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03
Sen Ona Aşıksın
Model
03:51
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04
Mey
Model
04:48
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05
Ağlamam Zaman Aldı
Model
04:06
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06
Yalnızlık Senfonisi
Model
05:09
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07
Sarı Kurdeleler
Model
04:51
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08
Makyaj
Model
04:30
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09
Değmesin Ellerimiz
Model
04:27
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10
Bır Melek Vardı
Model
04:00
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