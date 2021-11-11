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Model

Model

19 Parça | 01:19:16

2008 yılında kurulan Model grubu Pembe Mezarlık, Sen Ona Aşıksın gibi şarkılar çıkardı. İşte Model'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Pembe Mezarlık

Model 04:16
02

Antidepresan Gülümsemesi

Model 04:17
03

Sen Ona Aşıksın

Model 03:51
04

Mey

Model 04:48
05

Ağlamam Zaman Aldı

Model 04:06
06

Yalnızlık Senfonisi

Model 05:09
07

Sarı Kurdeleler

Model 04:51
08

Makyaj

Model 04:30
09

Değmesin Ellerimiz

Model 04:27
10

Bır Melek Vardı

Model 04:00

...

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