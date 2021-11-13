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Rock Müzik
Özlem Tekin
Özlem Tekin
10 Parça | 38:04
Türk rock müziği sanatçısı Özlem Tekin, Sen Anla, Dağları Deldim gibi şarkılar çıkardı. İşte Özlem Tekin'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Sen Anla
Özlem Tekin
03:54
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02
Hep Yek
Özlem Tekin
03:34
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03
Yar Bana Varmadı
Özlem Tekin
04:20
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04
Kargalar
Özlem Tekin
03:58
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05
Kimse Bilmez
Özlem Tekin
03:47
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06
Yüzde Seksen
Özlem Tekin
03:47
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07
Yatağım Boş
Özlem Tekin
04:34
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08
Yar Bana Varmadı
Özlem Tekin
04:13
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09
Laubali
Özlem Tekin
02:58
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10
Dağları Deldim
Özlem Tekin
02:59
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