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Özlem Tekin

Özlem Tekin

10 Parça | 38:04

Türk rock müziği sanatçısı Özlem Tekin, Sen Anla, Dağları Deldim gibi şarkılar çıkardı. İşte Özlem Tekin'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Anla

Özlem Tekin 03:54
02

Hep Yek

Özlem Tekin 03:34
03

Yar Bana Varmadı

Özlem Tekin 04:20
04

Kargalar

Özlem Tekin 03:58
05

Kimse Bilmez

Özlem Tekin 03:47
06

Yüzde Seksen

Özlem Tekin 03:47
07

Yatağım Boş

Özlem Tekin 04:34
08

Yar Bana Varmadı

Özlem Tekin 04:13
09

Laubali

Özlem Tekin 02:58
10

Dağları Deldim

Özlem Tekin 02:59

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