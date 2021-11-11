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Pamela

Pamela

12 Parça | 48:13

Türk Rock ve elektronik müzik şarkıcısı Pamela, İstanbul, Ayrılamayız Biz gibi şarkılar çıkardı. İşte Pamela'nın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ayrılamayız Biz

Pamela 04:05
02

İstanbul

Pamela 04:13
03

Taht Kurmuşsun Kalbime

Pamela 03:48
04

Sevenler Ağlarmış

Pamela 05:38
05

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi

Pamela 03:44
06

Kal Benim İçin

Pamela 03:47
07

Fırtınalar

Pamela 04:05
08

Dayanamıyorum

Pamela 03:26
09

Benimle Kal

Pamela 05:01
10

Ağla Halime

Pamela 03:31

...

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