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Türler
Rock Müzik
Pinhani
Pinhani
17 Parça | 01:12:04
"Kavak Yelleri" dizisine yaptığı müziklerle hafızalara kazınan Pinhani'nin şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Pinhani'nin çok sevilen Beni Sen İnandır, Hele Bi Gel ve Dünyadan Uzak şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Beni Sen İnandır
Pinhanı
03:46
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02
Beni Al
Pinhanı
03:38
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03
Dünyadan Uzak
Pinhanı
04:09
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04
Istanbul'da
Pinhanı
04:35
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05
Zor Günler
Pinhanı
03:08
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06
Sevmekten Usanmam
Pinhanı
03:49
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07
Ne Güzel Güldün
Pinhanı
04:44
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08
Hele Bi Gel
Pinhanı
03:46
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09
Haftanın Sonu
Pinhanı
03:31
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10
Gözler Anlatır
Pinhanı
04:51
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