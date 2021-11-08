Pinhani

"Kavak Yelleri" dizisine yaptığı müziklerle hafızalara kazınan Pinhani'nin şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Pinhani'nin çok sevilen Beni Sen İnandır, Hele Bi Gel ve Dünyadan Uzak şarkılarının yer aldığı çalma listesi...