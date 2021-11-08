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Pinhani

Pinhani

17 Parça | 01:12:04

"Kavak Yelleri" dizisine yaptığı müziklerle hafızalara kazınan Pinhani'nin şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Pinhani'nin çok sevilen Beni Sen İnandır, Hele Bi Gel ve Dünyadan Uzak şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Beni Sen İnandır

Pinhanı 03:46
02

Beni Al

Pinhanı 03:38
03

Dünyadan Uzak

Pinhanı 04:09
04

Istanbul'da

Pinhanı 04:35
05

Zor Günler

Pinhanı 03:08
06

Sevmekten Usanmam

Pinhanı 03:49
07

Ne Güzel Güldün

Pinhanı 04:44
08

Hele Bi Gel

Pinhanı 03:46
09

Haftanın Sonu

Pinhanı 03:31
10

Gözler Anlatır

Pinhanı 04:51

...

KAPAT
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