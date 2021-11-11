Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Beyaz Mod
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Türler
Rock Müzik
Seksendört
Seksendört
20 Parça | 01:22:52
Tuna Velibaşoğlu, Arif Erdem Ocak, İsmail Okan Özen ve baterist Serter Karadeniz'den oluşan Seksendört grubu Ölürüm Hasretinle, Kendime Yalan Söyledim gibi şarkılar çıkardı. İşte rock grubu Seksendört'ün şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE
TAKİP ET
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Ölürüm Hasretinle
Seksendört
04:49
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
02
Aklımı Geri Ver
Seksendört
03:41
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
03
Söyle
Seksendört
03:20
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
04
Kendime Yalan Söyledim
Seksendört
04:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
05
Yorma
Seksendört
04:01
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
06
Yağmur Yüreklim
Seksendört
04:43
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
07
Sarhoş Gibiyim
Seksendört
03:28
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
08
Kendimi Kandıramam
Seksendört
04:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
09
Hayır Olamaz
Seksendört
03:25
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
10
Faili Meçhul
Seksendört
03:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2020
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Oynatıcı Hızı
1x
Paylaş
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1x
Oynatıcı Hızı
1x
1
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git