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Seksendört

Seksendört

20 Parça | 01:22:52

Tuna Velibaşoğlu, Arif Erdem Ocak, İsmail Okan Özen ve baterist Serter Karadeniz'den oluşan Seksendört grubu Ölürüm Hasretinle, Kendime Yalan Söyledim gibi şarkılar çıkardı. İşte rock grubu Seksendört'ün şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ölürüm Hasretinle

Seksendört 04:49
02

Aklımı Geri Ver

Seksendört 03:41
03

Söyle

Seksendört 03:20
04

Kendime Yalan Söyledim

Seksendört 04:27
05

Yorma

Seksendört 04:01
06

Yağmur Yüreklim

Seksendört 04:43
07

Sarhoş Gibiyim

Seksendört 03:28
08

Kendimi Kandıramam

Seksendört 04:10
09

Hayır Olamaz

Seksendört 03:25
10

Faili Meçhul

Seksendört 03:30

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