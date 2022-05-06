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Rock Müzik
Seni Her Gördüğümde | Rock Müzik
Seni Her Gördüğümde | Rock Müzik
Rock Müzik
12 Parça | 46:08
Sevdiğin kişiyi gördüğünde hissettiğin duyguları cümlelere döken şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan romantik rock müzikler dinleyebilirsin!
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01
Seni Her Gördüğümde
Erkin Koray
03:19
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02
Yandım
MFÖ
03:08
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03
Aşık Mıyız?
Gece
03:09
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Can Baydar
Besteci:
Can Baydar
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04
Düğüm
Kolpa
04:31
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05
Taht Kurmuşsun Kalbime
Pamela
03:46
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06
Günaydın Sevgilim
Pinhani
03:44
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07
Resim
Demir Demirkan
04:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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08
Bir An İçin
Badem
04:28
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09
Aşk Tadında
Fatma Turgut
03:27
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10
Her şeyim Sensin
Ayna
04:38
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