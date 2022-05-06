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Seni Her Gördüğümde | Rock Müzik

Seni Her Gördüğümde | Rock Müzik

Rock Müzik

12 Parça | 46:08
Sevdiğin kişiyi gördüğünde hissettiğin duyguları cümlelere döken şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan romantik rock müzikler dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Her Gördüğümde

Erkin Koray 03:19
02

Yandım

MFÖ 03:08
03

Aşık Mıyız?

Gece 03:09
04

Düğüm

Kolpa 04:31
05

Taht Kurmuşsun Kalbime

Pamela 03:46
06

Günaydın Sevgilim

Pinhani 03:44
07

Resim

Demir Demirkan 04:50
08

Bir An İçin

Badem 04:28
09

Aşk Tadında

Fatma Turgut 03:27
10

Her şeyim Sensin

Ayna 04:38
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