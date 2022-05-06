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Müzik Türleri
Rock Müzik
Sevince | Rock Müzik
Sevince | Rock Müzik
Rock Müzik
15 Parça | 01:04:01
Sevgiyi en güzel tonda ifade eden romantik rock şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan rock müzik dinleyebilirsin!
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01
Sevince
Erkin Koray
05:15
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02
Ben De Özledim
Ogün Sanlısoy
03:24
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03
Ruhum Boğaziçi
TNK
03:23
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04
Yeşil Gözlerinden
Haramiler
04:30
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Emrah Yurtçu-Ayhan Yener
Besteci:
Emrah Yurtçu-Ayhan Yener
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05
Aşk Başlar
Vega
04:08
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Deniz Özbey-Tuğrul Akyüz
Besteci:
Deniz Özbey-Tuğrul Akyüz
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06
Ah Bu Ben
MFÖ
04:05
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07
Yürek
Duman
04:11
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08
Döneceksin Diye Söz Ver
Yüksek Sadakat
03:47
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Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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09
Çok Aşık
Pinhani
04:19
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10
Mey
Model
04:47
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