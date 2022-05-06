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Sevince | Rock Müzik

Sevince | Rock Müzik

Rock Müzik

15 Parça | 01:04:01
Sevgiyi en güzel tonda ifade eden romantik rock şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan rock müzik dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevince

Erkin Koray 05:15
02

Ben De Özledim

Ogün Sanlısoy 03:24
03

Ruhum Boğaziçi

TNK 03:23
04

Yeşil Gözlerinden

Haramiler 04:30
05

Aşk Başlar

Vega 04:08
06

Ah Bu Ben

MFÖ 04:05
07

Yürek

Duman 04:11
08

Döneceksin Diye Söz Ver

Yüksek Sadakat 03:47
09

Çok Aşık

Pinhani 04:19
10

Mey

Model 04:47
... KAPAT
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