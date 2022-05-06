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Rock Müzik
Yalnızlar Rıhtımı | Rock Müzik
Yalnızlar Rıhtımı | Rock Müzik
Rock Müzik
13 Parça | 01:01:27
Yalnızlığı hissettiren hüzünlü şarkılar bu çalma listesinde... Duygularının karmakarışık olduğu zamanlarda buradan rock müzik dinleyebilirsin!
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01
Afilli Yalnızlık
Emre Aydın
04:34
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Emre Aydın-Haluk Kurosman
Besteci:
Emre Aydın-Haluk Kurosman
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02
Her Şeyi Yak
Duman
03:57
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03
Bir Derdim Var
Mor Ve Ötesi
03:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mor Ve Ötesi
Besteci:
Mor Ve Ötesi
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04
Aşk Nereden Nereye
Gripin
04:57
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05
Kalpsiz
Badem
04:46
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Besteci:
Öztürk, Mustafa Kemal
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06
Al Gece Yarılarımı Benden
Zakkum
04:34
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07
Dursun Dünya
Teoman
04:25
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
Besteci:
Teoman
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08
Unutamadım
Barış Akarsu
03:19
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09
Ayrılık
Cem Karaca
03:19
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cem Karaca
Besteci:
Cem Karaca
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10
Yalnızım
Ayna
05:16
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