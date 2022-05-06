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Yalnızlar Rıhtımı | Rock Müzik

Yalnızlar Rıhtımı | Rock Müzik

Rock Müzik

13 Parça | 01:01:27
Yalnızlığı hissettiren hüzünlü şarkılar bu çalma listesinde... Duygularının karmakarışık olduğu zamanlarda buradan rock müzik dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Afilli Yalnızlık

Emre Aydın 04:34
02

Her Şeyi Yak

Duman 03:57
03

Bir Derdim Var

Mor Ve Ötesi 03:11
04

Aşk Nereden Nereye

Gripin 04:57
05

Kalpsiz

Badem 04:46
06

Al Gece Yarılarımı Benden

Zakkum 04:34
07

Dursun Dünya

Teoman 04:25
08

Unutamadım

Barış Akarsu 03:19
09

Ayrılık

Cem Karaca 03:19
10

Yalnızım

Ayna 05:16
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