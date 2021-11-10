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Rock Müzik
Zakkum
Zakkum
16 Parça | 01:09:40
"Anason" şarkısıyla tanıdığımız Zakkum grubunun şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Zakkum'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Ben Ne Yangınlar Gördüm
Zakkum
03:53
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02
Müsade Senin Ft. Ceylan Köse
Zakkum
03:38
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03
Hüzzam
Zakkum
04:54
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04
Hüzzam (akustik)
Zakkum
04:20
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05
Her Gün Sonbahar
Zakkum
04:20
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06
Hatıran Yeter
Zakkum
03:45
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07
Gökyüzünde
Zakkum
03:59
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08
Gülü Susuz
Zakkum
03:39
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09
Gidiyorum Yolcu Et
Zakkum
04:48
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10
Elbet Bir Gün Sen de
Zakkum
04:02
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